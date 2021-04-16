Финляндия начнет прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

По словам министра, соответствующие приготовления начаты в министерстве иностранных дел. Министр утверждает, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких договоров о поставках "Спутника V".

Киуру сообщила о намерениях правительства в парламенте во время правительственного часа вопросов и ответов. Вопрос о российской вакцине задал депутат Движения ”Сейчас” Харри Харкимо. Киуру сказала, что пока неизвестно, когда российская вакцина может поступить в Финляндию.

Ранее зимой Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины "Спутник V". Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора президента Тарьи Халонен и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Глава правительства Марин не отвергла применение "Спутника V" в Финляндии.