Эстония планирует вакцинировать от коронавируса и тех, кто уже переболел

На настоящий момент в Эстонии получено 116 200 положительных ответов на тест и COVID-19 переболело 99 096 человек.

”Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует вакцинировать переболевших COVID-19 одной дозой вакцины”, — подтвердил Forte пресс-секретарь Департамента здоровья.

При этом в условиях ограниченных поставок рекомендовано вакцинировать прежде всего тех, кто ранее не болел. ”Окончательное решение принимает врач”, — добавил представитель ведомства. По его словам, действующий порядок не предусматривает проведения перед вакцинацией теста на антитела.

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