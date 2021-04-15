Стали известны полуфиналисты Лиги Европы. Впереди английский финал?

Больше всего мячей было забито в Праге, где "Арсенал" разгромил чешскую "Славию" - 4:0 (3:0). Первый поединок соперников завершился в Лондоне ничейным исходом - 1:1. В ответном матче упорной борьбы не получилось. В середине первого тайма "Арсенал" за 6 минут трижды добился успеха и задолго до финального свистка предопределил исход двухраундовой дуэли.