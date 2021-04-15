Стали известны полуфиналисты Лиги Европы. Впереди английский финал?
Больше всего мячей было забито в Праге, где "Арсенал" разгромил чешскую "Славию" - 4:0 (3:0). Первый поединок соперников завершился в Лондоне ничейным исходом - 1:1. В ответном матче упорной борьбы не получилось. В середине первого тайма "Арсенал" за 6 минут трижды добился успеха и задолго до финального свистка предопределил исход двухраундовой дуэли.
В полуфиналах главный фаворит Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ромой", а "Арсенал" сразится с "Вильярреалом".
Первые полуфинальные матчи пройдут 29 апреля, ответные поединки состоятся 6 мая.
Лига Европы - 1/4 финала
Славия (Чехия) - Арсенал (Англия) 1:1 и 0:4
Рома (Италия) - Аякс (Нидерланды) 2:1 и 1:1
Вильярреал (Испания) - Динамо (Хорватия) 1:0 и 2:1
Манчестер Юнайтед (Англия) - Гранада (Испания) 2:0 и 2:0