Футбол
15.04.2021, 23:55

Стали известны полуфиналисты Лиги Европы. Впереди английский финал?

 
Manchester United
Manchester United
REUTERS
Сыграны ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы. В полуфинал второго по значимости футбольного еврокубкового турнира вышли английские клубы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", итальянская "Рома" и испанский "Вильярреал".

Больше всего мячей было забито в Праге, где "Арсенал" разгромил чешскую "Славию" - 4:0 (3:0). Первый поединок соперников завершился в Лондоне ничейным исходом - 1:1. В ответном матче упорной борьбы не получилось. В середине первого тайма "Арсенал" за 6 минут трижды добился успеха и задолго до финального свистка предопределил исход двухраундовой дуэли.

В полуфиналах главный фаворит Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ромой", а "Арсенал" сразится с "Вильярреалом".

Первые полуфинальные матчи пройдут 29 апреля, ответные поединки состоятся 6 мая.

Лига Европы - 1/4 финала

Славия (Чехия) - Арсенал (Англия) 1:1 и 0:4

Рома (Италия) - Аякс (Нидерланды) 2:1 и 1:1

Вильярреал (Испания) - Динамо (Хорватия) 1:0 и 2:1

Манчестер Юнайтед (Англия) - Гранада (Испания) 2:0 и 2:0

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