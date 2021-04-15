Музей Ласнамяэ запускает цикл бесплатных лекций об истории района

”В прошлом году мы запустили проект ”Музей Ласнамяэ”, призванный знакомить жителей с историей нашего района. Чтобы продолжить рассказ об увлекательных событиях и явлениях из прошлого Ласнамяэ, мы начинаем цикл бесплатных онлайн-лекций, которые все желающие смогут посмотреть в прямом эфире или в записи”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.

Лекции на русском языке будут проходить по четвергам, а на эстонском — по вторникам. Чтобы работающим по будням людям было удобно смотреть трансляцию, начало занятий запланировано на вечернее время. В рамках еженедельных лекций историки и краеведы расскажут о разных темах: военном городке, промышленности и заводе ”Двигатель”, о восстании Юрьевой ночи и посвященном этому событию парке, геологических особенностях Ласнамяэ и о многом другом. Более подробная программа и информация о темах предстоящих лекций и о выступающих будет публиковаться в социальных сетях управы Ласнамяэ.

”Из-за введенных для борьбы с распространением коронавируса ограничений были отменены многие культурные мероприятия и закрыты музеи. Надеюсь, что с помощью серии лекций об истории Ласнамяэ мы сможем хотя бы частично заполнить этот пробел, а наши лекторы поделятся со слушателями новыми увлекательными знаниями”, — добавил Свет.

Первая лекция в рамках цикла будет посвящена идее проекта ”Музей Ласнамяэ” и на ней пойдет речь о том, как и зачем стоит изучать и популяризировать историю самого крупного района столицы. Лекцию прочтет один из инициаторов ”Музея Ласнамяэ” историк Иван Лаврентьев. Трансляция лекции на русском языке начнется в четверг 22 апреля в 17:30 на Facebook-странице Ласнамяэской районной управы.

”Музей Ласнамяэ” — инициированный районной управой проект, в ходе которого жители и друзья района могут познакомиться с историей Ласнамяэ.