Польша объявила о высылке трех российских дипломатов

В дипломатическом ведомстве сообщили, что 15 апреля российский посол Сергей Андреев был вызван в МИД, где ему вручили ноту с информацией о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве. Их имена пока не называются.

”Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем польский МИД сообщил, что Варшава выражает солидарность с решениями, которые были приняты властями США. Речь идет о введении Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. ”Совместно принятые, согласованные союзнические решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия России”, — отмечается в сообщении.

Власти США ввели новые санкции в отношении России днем 15 апреля. Под их действие попали 32 физических лица и компаний, которые обвиняются во вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года и масштабной атаке на правительственную Сеть США.