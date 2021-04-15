Близ порта Топу из морской воды спасены два человека

На сигнал откликнулись спасатели из команд Хаапсалу и Ристи, к ним присоединились добровольцы, вертолет Charlie Департамента полиции и погранохраны. Центр морской охраны привлек к поискам также паром Tiiu, но первой прибыла на место происшествия и взяла на борт попавших в беду людей лодка самого центра.