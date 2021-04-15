УЕФА отстранил российского судью за футбольный матч в Латвии

Подозрения вызвал поединок в Латвии, который обслуживал российский судья. Летом 2018 года Лапочкин был назначен на матч квалификации Лиги Европы между латвийским "Вентспилсом" и французским "Бордо". Как удалось выяснить сотрудникам УЕФА, накануне этого поединка на Лапочкина выходили некие люди, которые просили судью обеспечить нужный результат.