15.04.2021, 21:40
УЕФА отстранил российского судью за футбольный матч в Латвии
TASS
39-летний российский арбитр Сергей Лапочкин решением УЕФА отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, сообщает "Спорт-Экспресс". В отношении судьи проводится специальная проверка.
Подозрения вызвал поединок в Латвии, который обслуживал российский судья. Летом 2018 года Лапочкин был назначен на матч квалификации Лиги Европы между латвийским "Вентспилсом" и французским "Бордо". Как удалось выяснить сотрудникам УЕФА, накануне этого поединка на Лапочкина выходили некие люди, которые просили судью обеспечить нужный результат.
"Вентспилс" проиграл на своем поле со счетом 0:1. Вина Лапочкина заключается в том, что он не уведомил футбольных чиновников о поступившем к нему предложении от посторонних лиц.