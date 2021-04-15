Грабителям банкоматов из Молдовы грозят длительные сроки и депортация

Для одного из фигурантов дела — Иона Одажиу — прокуратура потребовала наказания в виде 4 лет лишения свободы с дальнейшей депортацией и запретом на въезд в страну в течение 7 лет.

Другого — Марина Морари — прокуратура требует наказать трехлетним лишения свободы. После отбытия наказания он должен будет выслан из Эстонии с запретом на въезд в страну в течение 6 лет.

"Пярнуский уездный суд вынесет решение по делу 19 апреля", — сообщила пресс-секретарь суда Яаника Лусти.

При взломе банкомата в Саку был причинен ущерб на 200 евро, при взломе банкомата в Рапла — на 4000 евро, а при взрыве в Синди — на более чем 35 000 евро. Ни в одном из случаев наличные добыть не удалось.