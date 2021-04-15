Министры иностранных дел стран Балтии и Украины призвали Россию прекратить провокации

В заявлении говорится, что стороны выражают неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем ее стремление европейского и евроатлантического членства, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и поощряем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели.

Мы выражаем сожаление по поводу продолжающегося российского военного наращивания и концентрации вооруженных сил в непосредственной близости к украинским границам и на оккупированном и незаконно анексованому полуострове.

Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков в соответствии с Венским документом и придерживаясь принципов и обязательств ОБСЕ", — говорится в заявлении..

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", — заявили главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.