Спецслужбы США назвали две версии возникновения COVID-19

”Можно сейчас определенно сказать, что разведывательное сообщество не имеет точной информации, откуда возникла коронавирусная инфекция”, — цитирует Хейнс NBC.

Она отметила, что существуют две ”альтернативные версии” возникновения инфекции. В соответствии с одной из них ”нулевой пациент” контактировал с зараженным животным. Другая версия гласит, что вирус случайно распространился из некой китайской лаборатории в городе Ухань.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его ведомство согласно с позицией Хейнс. По его словам, ситуация осложняется тем, что китайское правительство оказывало недостаточное содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в предоставлении необходимой информации.

Ранее источник телекомпании CNN в спецслужбах предположил, что граждане могут никогда не узнать правду о происхождении коронавируса. ”Даже китайцы не знают этого. А поскольку у них нет никакого интереса к тому, чтобы выяснить правду, бесполезно шпионить за ними и пытаться понять, какие результаты есть у них”, — предположил он.

В январе—феврале международная миссия экспертов исследовала в китайском городе Ухань происхождение возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ обнародовала 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.

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