Новая схема мошенничества в Эстонии: жертвы получают сообщения о посылке

Обратившийся в полицию Матис пишет: „Сегодня мне должна была прийти посылка и я получил такое письмо. Я даже начал заполнять и дошел до данных кредитной карты. Сумма маленькая, подумал, что такого, заплачу. Сайт — это копия официального сайте Omniva. Логотипы на сайте "visa, stripe, mastercard" выглядят как настоящие. К счастью, карточки сразу не было под рукой и когда позже я стал это заново заполнять, "загорелась лампочка" — эта черная кнопка "stripe" не выглядит как "кнопка LHV" и, вообще, почему надо платить кредиткой. Одним словом, мошенничество работает, если на самом деле ждешь посылку, и в последнее время все заказывают что-то в интернете".

Полиция просит сохранять бдительность, получая подобные письма, и обращайте внимание, на какие сайты ведут ссылки. Пример письма на странице Ляэне-Харьюского отделения полиции.

Полиция просит рассказать своим близким об этой и других схемах мошенничества.

14 апреля полиции сообщили, что 22-летнему мужчине позвонили от имени Swedbank и предложили защитить его банковский счет. У мужчины спросили признак пользователя его интернет-банка и попросили подтверждения ПИН-кодами Smart-ID. После подтверждения данных со счета пропало 3100 евро.

В Нарве полиция начала 14 апреля два уголовных делопроизводства по случаям мошенничества под предлогом звонка из банка. В одном случае позвонили 60-летнему мужчине якобы из Swedbank и попросили его ввести пароли Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого со счета мужчины пропало 3382 евро.

50-летнему мужчине позвонили сначала также якобы из Swedbank, на что он сказал, что у него счета в банке Соор. Позже ему позвонили уже как бы из банка Соор и попросили его ввести пароли Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. В результате со счета пропало 511 евро.