Лаанеотс о действиях России на границе с Украиной: Путин в отчаянии, он психически тронулся

Министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) говорит, что степень опасности для Эстонии не возросла, но наши военные внимательно отлеживают факторы, показывающие уровень опасности. Как сказал Лаанет, активность вооруженных сил Эстонии не повышалась. "Силы обороны проводят те учения, которые были запланированы". К примеру, в текущем году состоятся как традиционные крупные учения Kevadtorm, так и Swift Response 21.

Бывший командующий силами обороны Эстонии, а ныне депутат Европейского парламента Рихо Террас (партия "Отечество") считает такой подход правильным: "Эстония должна вести себя спокойно и проводить учения, как обычно". Он также добавил, что военной разведке следует быть очень внимательной.

Предшественник Терраса на посту командующего Силами обороны генерал запаса и депутат Рийгикогу Антс Лаанеотс (Партия реформ) согласен с позицией министра и Терраса. Однако он критически смотрит на общий военный потенциал Эстонии. "Наши собственные оборонительные возможности очень скромные, мы будем воевать двумя бригадами".

Для чего России это нужно?

Министр обороны Калле Лаанет считает, что первая цель России — запугать Украину, чтобы она оставила свои стремления в НАТО. Второй целью может быть желание продемонстрировать силу в то время, когда НАТО проводит учения Defender 21: "Это возможность показать перед осенними выборами в России, что граждане защищены".

Рихо Террас полагает, что каждая новая американская администрация проходит тестирование. Но всё же предупреждает: "Путин готов использовать возможности, если они ему предоставляются". По словам евродепутата, нужно быть готовым ко всему.

Лаанеотс обращает внимание на неважное экономическое положение России — внутренний валовый продукт сократился за год с 1,7 триллиона долларов до 1,4 триллиона. "Он в самом деле пустил эту страну на дно", — сказал депутат. Он видит в поведении главы российского государства знаки отчаяния. "Путин психически тронулся".