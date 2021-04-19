ПОДКАСТ | Выживание в кризис: нужно ли открывать свой бизнес, курсы и профессии будущего

"Подобная ситуация у Кассы по безработице второй раз. Кризис марта 2020 года можно сравнить с кризисом 2008-2009 годов, когда процент безработицы был еще выше. Но впервые Касса по безработице принимала специальные антикризисные меры по поддержке предпринимателей", — заверила представитель Кассы по безработице Екатерина Калиничева. Многие задумываются открывать свое дело или нет. Все-таки экономическая ситуация на рынке достаточно нестабильная. Калиничева подчеркивает, что сейчас все больше и больше людей желают получить деньги от государства для начала самостоятельной деятельности.

"У нас есть пособие для начала предпринимательства. С 1 января сумма пособия повысилась — от 4400 евро выросла до 6000 евро. Интерес к началу предпринимательской деятельности тоже повысился. Люди отправляют больше бизнес-планов. Видно, что если специалист с опытом теряет работу, то он успевает сориентироваться и начинает свое дело", - утверждает она.

Яна Гашкова, основатель и руководитель школы полезного маркетинга PAPRIKA, в подкасте рассказала про профессии будущего и изменения в формировании компаний. Также вспомнила историю, которая доказывает: никогда не поздно учиться новому (про курсы мы тоже поговорили).

"Я сама когда-то очень хотела открыть киоск — блинную на колесах. Тогда стрит-фуда в Эстонии было очень мало. Я решила пойти на кулинарные курсы, диплом не получила, нужна была большая практика — 80 часов. У нас был один молодой человек — приехал из Ида-Вирумаа, работал там химиком, у него была жена и ребенок. У него была мечта — стать поваром. Он поехал в Таллинн, начал учиться на повара, потом устроился в крутой ресторан. Человек за короткое время освоил новое дело и воплотил свою мечту. Таких примеров очень много", — сказала Гашкова.

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