16.04.2021, 20:50
ВИДЕО: Шаповалов принес "Легиону" первую победу в чемпионате Эстонии
Foto: Ilmar Saabas
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок таллиннского "Легиона" с "Курессааре". Победу в нем одержал столичный клуб - 1:0 (0:0).
Судьбу встречи в Лиллекюла решил точный удар головой 18-летнего Александра Шаповалова, который замкнул навесную передачу на 32-й минуте. Молодой форвард поразил ворота соперников во втором матче подряд.
"Легион", в рядах которого отсутствовал дисквалифицированный лидер нападения Никита Андреев, одержал первую победу в нынешнем сезоне.
В параллельном матче тартуская "Таммека" на своем поле не сумела обыграть вильяндиский "Тулевик" - 1:1 (0:1).
17 апреля чемпион страны "Флора" будет принимать занимающий третье место нарвский "Транс", а 18 апреля единоличный лидер "Левадия" сразится с ближайшим преследователем "Пайде".