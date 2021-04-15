Сумеет ли "Легион одержать первую победу в чемпионате?

Обе команды пока не познали еще радость победы в нынешнем сезоне. Правда, "Легион" сумел дважды сыграть вничью, тогда как островитяне все свои матчи проиграли.

В прошлом году соперники четыре раза встречались между собой в "Премиум-лиге". Три матча завершились вничью, а последний поединок на финише сезона выиграл в Таллинне "Курессааре" - 1:0.