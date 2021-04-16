Шаповалов принес "Легиону" первую победу в чемпионате Эстонии

Судьбу встречи в Лиллекюла решил точный удар головой 18-летнего Александра Шаповалова, который замкнул навесную передачу на 32-й минуте. Молодой форвард поразил ворота соперников во втором матче подряд.

"Легион", в рядах которого отсутствовал дисквалифицированный лидер нападения Никита Андреев, одержал первую победу в нынешнем сезоне.

В параллельном матче тартуская "Таммека" на своем поле не сумела обыграть вильяндиский "Тулевик" - 1:1 (0:1).

17 апреля чемпион страны "Флора" будет принимать занимающий третье место нарвский "Транс", а 18 апреля единоличный лидер "Левадия" сразится с ближайшим преследователем "Пайде".