Весенние каникулы будут нескучными. Смотрите расписание мероприятий для столичных школьников!

”Недельный отдых от учебной работы, безусловно, нужен всем. Отрадно, что столичные спортивные клубы, музеи, молодежные центры и другие хорошие партнеры предложат детям и молодежи множество возможностей для того, чтобы провести досуг с пользой. Каждый найдет что-то для себя”, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

На страничке молодежной информации Департамента образования можно найти расписание мероприятий на каждый день. Предусмотрены занятия для детей и молодежи всех возрастов. В программе мастер-классы, видеотренировки, совместные игры и кружки общения, многие из которых пройдут на свежем воздухе.

Указано время и место проведения каждого мероприятия, описание, информация о билетах, целевая группа, рабочий язык и ссылка для получения дополнительной информации.

К примеру, спортивный клуб Idablokk проведет бесплатные тренировки по таэквондо, школа языков Atlasnet — бесплатные уроки эстонского и русского языков и курсы по математике для учеников 3-12 классов, клуб FC Flora предложит силовую тренировку на футбольной базе, культурный клуб SETOLOOD — урок языка сето, а Музей кукольного театра приглашает учеников 1-5 классов перевоплотиться в виртуальных детективов.