Многие малообеспеченные школьники Эстонии получат новые компьютеры в бесплатное пользование

Распределение приобретенных в рамках государственной закупки компьютеров происходит на основе потребности в помощи, выявленной местными самоуправлениями. Цель состоит в том, чтобы поддержать дистанционное обучение детей, семьи которых не имеют средств для приобретения компьютера, необходимого для школьных занятий.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, необходимость поддержки семей, где нет компьютера или подключения к Интернету, стала особенно острой во время дистанционного обучения.

”С весны прошлого года местные самоуправления вместе с Союзом защиты детей составляли списки семей, у которых нет необходимых для учебы средств. При поддержке министерства в эти трудные времена мы можем помочь учащимся, предоставив более 2600 компьютеров, почти половина из которых уже доставлена ​​в школы, а большая часть будет передана в этом учебном году”, — сказала министр Лийна Керсна.

”В рамках дополнительной поддержки мы планируем предоставить как минимум 1400 компьютеров, из которых 1222 сможем доставить в течение этого учебного года”, — отметила руководитель проектов Союза защиты детей Иреэн Кангро.