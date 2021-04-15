Новости Эстонии
15.04.2021, 17:58

Многие малообеспеченные школьники Эстонии получат новые компьютеры в бесплатное пользование

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Kodukontoris töötamine toob kaasa üllatavaid hädasid. Selg ja sabakoht valutavad ning diivanilt sülearvuti tagant tõustes on jalad kanged.
Kodukontoris töötamine toob kaasa üllatavaid hädasid. Selg ja sabakoht valutavad ning diivanilt sülearvuti tagant tõustes on jalad kanged.
Foto: Ester Vaitmaa
Министерство образования и науки выделило Союзу защиты детей дополнительную поддержку в размере 500 000 евро, который будет использован для покупки компьютеров для школ, которые ученики смогут брать во временное пользование.

Распределение приобретенных в рамках государственной закупки компьютеров происходит на основе потребности в помощи, выявленной местными самоуправлениями. Цель состоит в том, чтобы поддержать дистанционное обучение детей, семьи которых не имеют средств для приобретения компьютера, необходимого для школьных занятий.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, необходимость поддержки семей, где нет компьютера или подключения к Интернету, стала особенно острой во время дистанционного обучения.

”С весны прошлого года местные самоуправления вместе с Союзом защиты детей составляли списки семей, у которых нет необходимых для учебы средств. При поддержке министерства в эти трудные времена мы можем помочь учащимся, предоставив более 2600 компьютеров, почти половина из которых уже доставлена ​​в школы, а большая часть будет передана в этом учебном году”, — сказала министр Лийна Керсна.

”В рамках дополнительной поддержки мы планируем предоставить как минимум 1400 компьютеров, из которых 1222 сможем доставить в течение этого учебного года”, — отметила руководитель проектов Союза защиты детей Иреэн Кангро.

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