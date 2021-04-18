Советы врача: как восстановиться после коронавируса?

Посковидный синдром — это остаточные явления после того, как человек переболеет COVID-19. Встречается он нечасто, примерно у 10% переболевших.

”Это редкость, если и через пару месяцев у человека не получается вернуться к жизни, в социум”, — говорит врач.

Не всегда постковидный синдром зависит от того, насколько тяжело человек переболел. Даже легко переболевшие молодые люди могут очень долго не возвращаться к своей обычной жизни.

”Может быть, у них и требования к себе выше, поэтому и качество жизни страдает больше. Появляется хроническая усталость, из-за которой ничего не получается делать”, — отмечает Цветков.

Отдельная группа людей — это люди с одышкой, которые начинают задыхаться при малейшей физической нагрузке.

Больше всего, по мнению врача, людей в этой ситуации беспокоит страх: когда с организмом что-то случается, человек не знает, как дальше быть, что делать, можно ли двигаться, можно ли заниматься спортом, что ему вообще можно: ”Незнание очень часто вводит людей в тупик”.

Усталость и одышка — это вещи, которые лечить довольно сложно. Одышка является очень неспецифичным синдромом, присутствующим при многих болезнях.

”Когда человек говорит, что у него одышка, это всегда такой вызов для врача, потому что одышка может быть от сердца, от лёгких, от мышечных проблем, от неврологических, просто субъективное отношение: я устал, я задыхаюсь. — Объясняет Цветков. — Мы можем сделать кардиопульмональное тестирование. Это такое интегрированное исследование, где мы смотрим одновременно и лёгкие, и сердце, и мышечные показатели, то есть то, как, грубо говоря, кислород из атмосферы попадает в митохондрии клеток. Если есть на пути где-то преграда, мы теоретически должны это увидеть”.

Исходя из результатов исследования составляется план тренировок.