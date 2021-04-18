Советы врача: как восстановиться после коронавируса?
Посковидный синдром — это остаточные явления после того, как человек переболеет COVID-19. Встречается он нечасто, примерно у 10% переболевших.
”Это редкость, если и через пару месяцев у человека не получается вернуться к жизни, в социум”, — говорит врач.
Не всегда постковидный синдром зависит от того, насколько тяжело человек переболел. Даже легко переболевшие молодые люди могут очень долго не возвращаться к своей обычной жизни.
”Может быть, у них и требования к себе выше, поэтому и качество жизни страдает больше. Появляется хроническая усталость, из-за которой ничего не получается делать”, — отмечает Цветков.
Отдельная группа людей — это люди с одышкой, которые начинают задыхаться при малейшей физической нагрузке.
Больше всего, по мнению врача, людей в этой ситуации беспокоит страх: когда с организмом что-то случается, человек не знает, как дальше быть, что делать, можно ли двигаться, можно ли заниматься спортом, что ему вообще можно: ”Незнание очень часто вводит людей в тупик”.
Усталость и одышка — это вещи, которые лечить довольно сложно. Одышка является очень неспецифичным синдромом, присутствующим при многих болезнях.
”Когда человек говорит, что у него одышка, это всегда такой вызов для врача, потому что одышка может быть от сердца, от лёгких, от мышечных проблем, от неврологических, просто субъективное отношение: я устал, я задыхаюсь. — Объясняет Цветков. — Мы можем сделать кардиопульмональное тестирование. Это такое интегрированное исследование, где мы смотрим одновременно и лёгкие, и сердце, и мышечные показатели, то есть то, как, грубо говоря, кислород из атмосферы попадает в митохондрии клеток. Если есть на пути где-то преграда, мы теоретически должны это увидеть”.
Исходя из результатов исследования составляется план тренировок.
”Это может быть нарушение механической вентиляции — сужение в бронхах, это может быть проблема с газообменом — что у людей, переболевших ковидом, бывает часто, потому что часть лёгких повреждена, там образуется такая шрамовая ткань, которая выпадает из газообмена. Это может быть какая-то сердечная проблема, болезнь коронарных сосудов, сердечная недостаточность. Или это просто нетренированность: после болезни резко падает физическая форма, и человек субъективно интерпретирует это состояние как одышку. И тогда мы можем сказать, что у него всё в пределах физиологии, всё в порядке, сердце работает как надо, лёгкие справляются, но нужно просто позаниматься спортом”.
Профессиональным спортсменам, легко переболевшим COVID-19, врачи рекомендуют возвращаться к занятиям практически сразу. У простых людей обычно спрашивают, занимались ли они спортом раньше, чем именно хотели бы заниматься.
”Если человек никогда не занимался спортом, например, не играл в футбол, то зачем им заниматься? Начинать резко тренироваться — это всегда неразумно. Подходит умеренная интенсивность, нельзя доводить до состояния, когда появляется боль и становится невозможно дышать”.
Во время восстановления после болезни пациенты занимаются как аэробными, так и силовыми тренировками, так как и то, и другое очень важно.
За время интенсивной терапии постковидного синдрома, если человек переболел очень тяжело, может теряться очень значительная часть мышечной массы. А её наличие, как и аэробная выносливость, очень критично.
”Мы делаем тренировки как, например, на велосипеде, чтобы развивать кардиовестибулярную систему, кардиореспираторные возможности, так и силовые тренировки для того, чтобы вернуть мышечную массу. Это база, которую мы делаем обязательно”, — говорит врач.
Интенсивность тренировок подбирается по результатам нагрузочного теста, исходя из индивидуальных особенностей и ”лимитов, которые организм ставит человеку”.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.