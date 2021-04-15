Артиллерийский батальон и Батальон ПВО провели совместные учения по стрельбе

”Учитывая, что настолько масштабные учения по ведению оборонительного сражения проводились впервые, в целом все прошло хорошо. Мы сделаем выводы и улучшим результаты в следующем году”, — сказала организатор стрельб лейтенант Мари-Ли Капп.

В учениях были задействованы 122-мм и 155-мм буксируемые гаубицы, артиллеристы практиковались в стрельбе прямой наводкой и поражению целей с закрытой позиции. Военнослужащие Батальона противовоздушной обороны упражнялись в уничтожении наземных мишеней из автоматических пушек ЗУ-23-2. Помимо этого применялось стрелковое вооружение.

Также к участию в маневрах привлекли Инженерный батальон, который подготовил линию траншей и позиции для стрельбы прямой наводкой, а также роту разведки и вертолет ВВС Эстонии — они фиксировали эффективность огня.

Следующие крупные стрельбы Артиллерийского батальона и Батальона противовоздушной обороны состоятся в рамках ежегодных учений ”Весенний шторм”, на которых будут проверены навыки военнослужащих срочной службы.