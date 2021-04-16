Где находится Эстония в развитии 5G по сравнению с остальным миром?

Праакель отметил, что к сожалению, конкурс частот 5G в Эстонии до сих пор не проведен, поэтому операторы в Эстонии не могут открыть сеть 5G и предлагать услуги ”классическим” способом. ”Таким образом, сквозь призму юмора можно сказать, что технологическая революция в Эстонии тормозит. Тем не менее, 10 ноября 2020 года Telia открыла первую в Эстонии сеть 5G. Мы пошли на этот шаг, потому что больше не были готовы ждать. Мы решили разумно запустить услуги 5G и начали предлагать 5G на существующих частотах 4G с использованием технологии Ericsson DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Иными словами, мы динамически используем радиочастотный диапазон 4G для обслуживания клиентов сети 5G. Конечно, запуску сети 5G помогло выполнение других предпосылок — наша радиосеть 5G была готова в 10 разных точках в Таллинне, Тарту и Пярну, наши клиенты смогли приобрести первые 5G-смартфоны (Oneplus, Sony и Xiaomi 5G), мы подготовили пакеты услуг 5G”.