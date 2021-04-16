Где находится Эстония в развитии 5G по сравнению с остальным миром?
За два с лишним года услуги 5G начал предлагать 131 оператор более чем в 50 странах мира. При этом технология 5G стала доступна примерно 200 миллионам пользователей. Предпосылкой для дальнейшего роста клиентской базы является постоянное развитие сетей 5G.
Например, к марту 2021 года покрытие сети 5G нескольких операторов мобильной связи в Южной Корее (SK Telecom, KT Corp, LG Uplus), Швейцарии (Swisscom, Sunrise), Дании (TDC), Нидерландах (T-Mobile) и Гонконге (SmarTone) составило 80%. В выборку входит более 200 различных смартфонов и роутеров с поддержкой 5G от десятков производителей со всего мира.
По словам Тойво Праакеля, руководителя единицы сети и инфраструктуры Telia Eesti, Covid-19 оказал очень разное влияние на развитие сетей 5G в глобальной перспективе. ”Например, в Европе развитие 5G замедлилось. В нескольких странах, в том числе в Эстонии, частотные аукционы были отложены, и ряд операторов решили подходить к строительству сетей 5G без спешки. В то же время операторы в странах Азии поступают наоборот: южнокорейские, японские и китайские провайдеры услуг ускоренными темпами строят сети 5G. Таким образом, количество базовых станций 5G в Китае стремительно приближается к миллиону, а покрытие сетей операторов уже достигает 60% населения”, — говорит Праакель.
Однако примером для всех стран с точки зрения развития 5G является Южная Корея. Правительство страны посчитало важным как можно раньше (2018 г.) провести тендеры на необходимую частоту (3,5 ГГц и 28 ГГц) и создать законодательные предпосылки для строительства сетей 5G. Благодаря поддерживающей роли правительства в 2019 году три южнокорейских оператора одновременно начали предлагать услуги 5G. Сегодня 14 миллионов человек из 52 миллионов жителей страны уже пользуются услугами 5G, а это означает, что каждый четвертый человек выбрал мобильные услуги нового поколения. Не позднее предстоящего лета трафик 5G в Южной Корее уже станет составлять половину трафика данных всех поставщиков услуг.
Где находится Эстония в своем развитии 5G?
Чтобы операторы мобильной связи могли предлагать услуги 5G, необходимо выполнить четыре условия, проще говоря:
- государство должно выделить телекоммуникационным предприятиям необходимые для 5G частоты;
- в свою очередь, телекоммуникационные предприятия должны построить сеть 5G (радио- и базовая сеть);
- на рынке клиентских устройств должны появиться работающие 5G-терминалы (смартфоны и роутеры);
- телекоммуникационные предприятия должны выпустить на рынок пакеты услуг 5G.
Праакель отметил, что к сожалению, конкурс частот 5G в Эстонии до сих пор не проведен, поэтому операторы в Эстонии не могут открыть сеть 5G и предлагать услуги ”классическим” способом. ”Таким образом, сквозь призму юмора можно сказать, что технологическая революция в Эстонии тормозит. Тем не менее, 10 ноября 2020 года Telia открыла первую в Эстонии сеть 5G. Мы пошли на этот шаг, потому что больше не были готовы ждать. Мы решили разумно запустить услуги 5G и начали предлагать 5G на существующих частотах 4G с использованием технологии Ericsson DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Иными словами, мы динамически используем радиочастотный диапазон 4G для обслуживания клиентов сети 5G. Конечно, запуску сети 5G помогло выполнение других предпосылок — наша радиосеть 5G была готова в 10 разных точках в Таллинне, Тарту и Пярну, наши клиенты смогли приобрести первые 5G-смартфоны (Oneplus, Sony и Xiaomi 5G), мы подготовили пакеты услуг 5G”.
Сегодняшняя реальность, когда государство отложило прием открытых тендерных заявок на частоты 5G до июля, показывает верность выбранной стратегии. В настоящее время Telia расширяет масштабы сети 5G, и в этом году мобильная сеть следующего поколения охватит более 100 новых регионов, включая многие уездные центры. Параллельно идет тестирование новых моделей клиентских устройств (телефоны и роутеры), чтобы расширить в Эстонии выбор моделей с поддержкой 5G.
Какие изменения принесет 5G?
5G, или технология мобильной связи пятого поколения, ведет к значительным техническим разработкам. Технология 5G во многом превосходит свою предшественницу 4G, предлагая скорость соединения до 10 раз выше, задержку отклика до 10 раз меньше, до 100 раз больше обслуживаемых устройств IoT и до 90% меньшее энергопотребление.