США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

"Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет представителями российской разведки.

Кроме того, банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом. По данным Белого дома, эти компании попали в санкционный список "за операции в технологическом секторе экономики Российской Федерации". "Мы продолжим привлекать Россию к ответственности… за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", — отметил Белый дом.