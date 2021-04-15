Дорогое государство, определись, чьи интересы ты поддерживаешь — своих граждан или фармацевтических компаний?

О вирусе COVID-19 мы узнали полтора года назад. О вакцинах, которые будут ему противостоять, еще позже. На первом этапе в Евросоюзе были зарегистрированы три вакцины и с их производителями ЕС уже подписал соглашения о закупке крупных партий. Это Немецко-американский консорциум компаний BioNTech и Pfizer , AstraZeneca и Moderna.

Самая дорогостоящая на данный момент вакцина принадлежит корпорации Moderna, затем идет вакцина Компании BioNTech и Pfizer, а самой дешевой оказалась оксфордская вакцина компании AstraZeneca.

Мы знать не знаем, какие вакцины лучше, какие хуже, зато уже наслышаны о проблемах, связанные с одной из представленных вакцин. Про Astrazeneca каждый день приходит новая информация, которая опровергает предыдущую. То после 65-ти лет эта вакцина противопоказана, то до 60-ти лет эта вакцина нежелательна. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило связь между смертельно опасными побочными эффектами, такими, как образование тромбов, кровоизлияния и пониженный уровень тромбоцитов, сообщает Euronews.

В свете происходящего понятны испуг и опасения жителей нашей страны. Вакцины новые и непроверенные временем. Особенно смущает и напрягает тот факт, что производители сняли с себя всю ответственность за побочные симптомы.