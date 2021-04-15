15.04.2021, 15:25
Гражданин Украины пытался провезти в Эстонию контрабанду в запасном колесе(2)
Foto: Andres Putting
На На КПП Лухамаа на эстонско-российской границе в среду был задержан гражданин Украины, который пытался контрабандой ввезти в Эстонию сигареты.
Как сообщает Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 14 апреля на КПП в Лухамаа (Выруский уезд) был задержан гражданин Украины, который управлял автомобилем Volkswagen Passat с литовскими регистрационными номерами.
В ходе таможенного досмотра в запасном колесе были обнаружены 2580 спрятанных сигарет.
На водителя был наложен штраф в размере 400 евро.