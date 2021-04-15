Мировая программа вакцинации опять под угрозой из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

Во вторник компания Johnson & Johnson заявила, что приостановит вакцинацию в США до тех пор, пока федеральные агентства здравоохранения не разберутся в причинах появления редко возникающих проблем со свёртываемостью крови, что, как опасаются некоторые эксперты, может подорвать доверие к вакцине.

Только у шести из более чем 6,8 миллиона американцев появились тромбы — менее, чем у одного человека на миллион. Все эти пациенты были женщинами.

Johnson & Johnson сообщила, что отложит применение своей вакцины и в Европе, хотя несколько стран должны были начать вакцинацию уже на этой неделе. Сильно пострадавшая от более заразного штамма Южная Африка в качестве меры предосторожности тоже прекратила использование вакцины Johnson & Johnson. Австралия заявила, что не будет закупать у компании её продукт, сославшись на опасения, что вакцина относится к тому же типу, что и AstraZeneca.