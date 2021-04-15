Мировая программа вакцинации опять под угрозой из-за проблем с вакциной Johnson & Johnson

Сообщения о том, что вакцина от коронавируса Johnson & Johnson в чрезвычайно редких случаях может вызывать образование тромбов, нанесли новый удар по всемирной кампании вакцинации. Произошло это всего через несколько недель после того, как аналогичные опасения были высказаны по поводу вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. CNN разбирается в ситуации.
Во вторник компания Johnson & Johnson заявила, что приостановит вакцинацию в США до тех пор, пока федеральные агентства здравоохранения не разберутся в причинах появления редко возникающих проблем со свёртываемостью крови, что, как опасаются некоторые эксперты, может подорвать доверие к вакцине.
Только у шести из более чем 6,8 миллиона американцев появились тромбы — менее, чем у одного человека на миллион. Все эти пациенты были женщинами.
Johnson & Johnson сообщила, что отложит применение своей вакцины и в Европе, хотя несколько стран должны были начать вакцинацию уже на этой неделе. Сильно пострадавшая от более заразного штамма Южная Африка в качестве меры предосторожности тоже прекратила использование вакцины Johnson & Johnson. Австралия заявила, что не будет закупать у компании её продукт, сославшись на опасения, что вакцина относится к тому же типу, что и AstraZeneca.