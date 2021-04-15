15.04.2021, 14:51
ФОТО И ВИДЕО | Спасатели заметили пожар в жилом доме из окон своего пожарного депо
Утром четверга, в 7.19, вильяндиские спасатели заметили из окон столовой своего пожарного депо дым на близлежащей улице. Не успели они сесть в машины, как поступило сообщение о том, что на улице Терасе горит крыша дома.
Как выяснилось, открытым огнем горели чердак и крыша деревянного дома. Находившийся в здании пожилой мужчина, к счастью, сумел сам покинуть загоревшийся дом.
Пожар был потушен в 9.27. Крыша дома практически уничтожена огнем, помещения пострадали от воды. Причина возгорания выясняется.
Спасатели еще раз напоминают о необходимости иметь в доме датчик задымления для своевременного обнаружения возгорания. Рабочее состояние датчика нужно регулярно проверять, а датчики, которые отслужили более 10 лет - заменять.