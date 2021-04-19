Местные жители и транзитные фирмы требуют запрета нефтяного бизнеса в Таллиннском порту

Все дело в том, что в эстонских водах с очень дешево совершать перегрузку нефти с корабля на корабль — практически бесплатно. Поэтому голландская фирма Mariflex Group нашла в Палдиски отличную возможность заработать, позвав сюда вести нефтяной бизнес российские танкеры. Прибыль получает и эстонская фирма Navest, но больше никто — ни государство, ни порты, ни логистические предприятия.

Когда об этом стало известно, за запрет подобной деятельности в Таллиннском заливе начали собирать подписи жители Какумяэ, которых поддерживают также жители Пирита и Виймси. В случае, если во время перегрузки произойдет утечка нефти, то от нее пострадают все жители столицы, живущие на побережье. На портале rahvaalgatus.ee свои подписи составили тысячи людей, чтобы положить конец опасной деятельности. Соответственно, вопрос запрета отправится на рассмотрение в Рийгикогу.

Одновременно с этим министр окружающей среды Тынис Мёльдер предложит правительству четыре варианта и уже членам правительства предстоит решить, стоит ли разрешать перегрузку нефтяных продуктов и других химикатов с корабля на корабль в эстонских прибрежных водах, и если да, то при каких условиях.

Всего министерство предлагает четыре варианта:

исходить из находящегося на согласовании законопроекта, который сократит возможность перегрузки грузов с корабля на корабль с 19 мест стоянки судов до одного;

подумать об изменении подходящей для перегрузки стоянки судов (вместо G-зоны выбрать какую-то другую);

разрешить перегрузку на стоянках только в исключительном порядке, если ее невозможно сделать в порту;

полностью запретить перегрузку грузов с корабля на корабль в эстонских водах



Мёльдер отметил, что если правительство решит в пользу полного запрета, то Министерство окружающей среды не будет против. Он подчеркнул, что запрет уже означает изменение законодательства.

