15.04.2021, 14:15
Андрус Веэрпалу лишен государственных наград
Foto: Mati Hiis, õhtuleht
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила замешанного в допинг-скандале Андруса Веэрпалу государственных наград.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту должен вернуть врученный ему в 2002 году орден Красного Креста I класса и орден Белой звезды I класса, которого он был удостоен в 2006 году.
Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда признал участие Андруса Веэрпалу в допинг-схемах и вынес ему наказание. Знаменитый спортсмен на 2 года отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта.