Эстонские коровы дают молоко против коронавируса. Как это работает?(2)
Все началось еще пару лет назад, когда у ученых возникла идея получать от коров вместе с молоком вакцину против гриппа. Теперь же ее решил возродить, только уже в целях борьбы с коронавирусом.
В рамках проекта, в котором принимают участие несколько университетов и научных учреждений, беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела. У новорожденного теленка иммунитет отсутствует и он получает необходимые антитела из молозива, которое корова дает в первые дни после рождения.
Возглавлявший проведение эксперимента эмерит-профессор Тартуского университета Март Устав говорит, что ученые разработали решение для использования для очищения антител из молозива, в результате чего удалось создать препарат, на основе которого можно производить спрей для носа или горла против коронавируса.
Готовый спрей для носа уже прошел испытание на 16 людях. Препарат вводили им в нос и следили, как долго антитела будут сохраняться в носовом канале. В ходе испытания выяснилось, что их та можно выявить и спустя четыре часа.
Устав подчеркнул, что полученные антитела были эффективны не только против оригинального коронавируса из Уханя, но и против его новых мутаций, британского, южно-африканского и бразильского штаммов.
Другой из руководителей проекта, глава Chemi-Pharm Рут Олтьер рассказывает, что следующий шаг — провести клинические исследования и при первой возможности начать производство спрея для носа и горла SARS-CoV-2 BioBlock. Сейчас уже начато производство пробных партий и Тартускому университету представлены на согласование протоколы двух клинических исследований.
Что же станет с коровами, которым ввели коронавирус? пока что их судьба не ясна. Ясно лишь, что их молоко не будет использоваться для употребления в пищу — сначала нужно проверить, что оно безопасно для людей.
Профессор Устав уточняет, что SARS-Cov-2 BioBlock — это не лекарство от коронавируса, а противовирусный препарат, действующий на поверхности слизистой носоглотки, где можно сделать вызывающий COVID-19 вирус SARS CoV-2 неактивным. Спрей в носоглотке может задержать вирус SARS-CoV-2 и нейтрализовать его.
Спрей может быть полезным везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, но и когда заражен кто-то из ваших близких. Самим инфицированным это тоже может быть полезно, чтобы снизить риск заражения своих близких.
При этом спрей не заменяет вакцинацию и ношение маски, а является лишь дополнительной мерой для предотвращения распространения коронавируса.
За создание спрея стоят Icosageni Grupp, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук и Тартуский университет.