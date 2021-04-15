Эстонские коровы дают молоко против коронавируса. Как это работает?

Все началось еще пару лет назад, когда у ученых возникла идея получать от коров вместе с молоком вакцину против гриппа. Теперь же ее решил возродить, только уже в целях борьбы с коронавирусом.

В рамках проекта, в котором принимают участие несколько университетов и научных учреждений, беременным коровам вводили спайковый белок коронавируса, в результате чего их организм начинал производить антитела. У новорожденного теленка иммунитет отсутствует и он получает необходимые антитела из молозива, которое корова дает в первые дни после рождения.

Возглавлявший проведение эксперимента эмерит-профессор Тартуского университета Март Устав говорит, что ученые разработали решение для использования для очищения антител из молозива, в результате чего удалось создать препарат, на основе которого можно производить спрей для носа или горла против коронавируса.

Готовый спрей для носа уже прошел испытание на 16 людях. Препарат вводили им в нос и следили, как долго антитела будут сохраняться в носовом канале. В ходе испытания выяснилось, что их та можно выявить и спустя четыре часа.

Устав подчеркнул, что полученные антитела были эффективны не только против оригинального коронавируса из Уханя, но и против его новых мутаций, британского, южно-африканского и бразильского штаммов.

Другой из руководителей проекта, глава Chemi-Pharm Рут Олтьер рассказывает, что следующий шаг — провести клинические исследования и при первой возможности начать производство спрея для носа и горла SARS-CoV-2 BioBlock. Сейчас уже начато производство пробных партий и Тартускому университету представлены на согласование протоколы двух клинических исследований.

Что же станет с коровами, которым ввели коронавирус? пока что их судьба не ясна. Ясно лишь, что их молоко не будет использоваться для употребления в пищу — сначала нужно проверить, что оно безопасно для людей.