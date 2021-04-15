15.04.2021, 13:14
Опаздывал на работу: водитель Audi ехал по Лаагна теэ со скоростью 143 км/ч(2)
Foto: Priit Simson
Полиция сообщает, что в понедельник был задержан водитель, который вдвое превысил разрешенную скорость.
12 апреля патруль Центра надзора за дорожным движением в Таллинне на Лаагна теэ остановил нарушителя скоростного режима. Водитель Audi ехал со скоростью 143 км/ч. "Учитывая скорость, водителя задержали. По решению Харьюского уездного суда его признали виновным и лишили водительских прав на восемь месяцев. Для восстановления водительского удостоверения нарушитель должен сдать новый экзамен", — прокомментировала полиция.
Причина превышения скорости, по словам водителя, это желание вовремя добраться на работу.
Каждый год в апреле, мае и июне увеличивается количество нарушителей скоростного режима. Полиция напоминает, что хорошая погода и сухая дорога не меняет правила дорожного движения.