Опаздывал на работу: водитель Audi ехал по Лаагна теэ со скоростью 143 км/ч

12 апреля патруль Центра надзора за дорожным движением в Таллинне на Лаагна теэ остановил нарушителя скоростного режима. Водитель Audi ехал со скоростью 143 км/ч. "Учитывая скорость, водителя задержали. По решению Харьюского уездного суда его признали виновным и лишили водительских прав на восемь месяцев. Для восстановления водительского удостоверения нарушитель должен сдать новый экзамен", — прокомментировала полиция.