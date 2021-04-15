Молодой маардуский боксер успешно начал чемпионат мира

Первым из наших боксеров вышел на ринг 18-летний Аллан Морозов, выступающий в весовой категории до 49 кг. Маардуский боксер уверенно победил представителя Италии Сальваторе Ди Нато - 5:0. В 1/8 финала соперником Морозова будет азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов.