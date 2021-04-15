ФОТО | На популярном маршруте в поезде не хватило всем мест. Elron: это единичный случай

К Delfi обратился читатель, который каждый вечер воскресенья едет на поезде по направлению Тарту-Таллинн. По его словам, поезда в это время всегда набиты битком и многим пассажирам приходится ехать стоя, а на неделе, например, во вторник или среду, используются более длинные поезда, где больше места.

Читатель обеспокоен тем, что Elron не пускает более длинные поезда тогда, когда на маршрутах ездят больше пассажиров, чтобы их лучше рассредоточить внутри вагонов.

По словам специалиста по коммуникациям Elron Марийс Адамберг, по воскресеньям Elron использует все свои поезда, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в вагонах.

"Что касается данного рейса, то именно в то воскресенье (11 апреля) было почти двукратное число пассажиров, по сравнению с прошлым месяцем. На других отправлениях ничего подобного не было", — прокомментировала она.

Она считает, что нельзя делать конкретные выводы только по одному рейсу. Согласно статистике Elron, число пассажиров в марте сократилось на четверть, по сравнению с январем-февралем, а по сравнению с прошлым годом — более чем на половину.

Адамберг отметила, что несмотря на падение числа пассажиров, поезда Elron продолжают ездить в полном объеме и предприятие не делало масштабных изменений в графике отправлений. "Именно для того, чтобы рассредоточить пассажиров", — подчеркнула она.