ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Нынешних темпов снижения заболеваемости недостаточно для открытия страны. Министры рассказывают о новых решениях

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк.

Кая Каллас сказала в начале пресс-конференции, что на этой неделе правительство собиралось несколько раз и соберется еще завтра. Корме коронавиурса, есть и другие требующие обсуждения вопросы, в том числе государственная стратегия бюджета.

Она отметила, что все жители Эстонии ждут смягчения ограничений. К сожалению, заболеваемость хоть и снижается, но не такими быстрыми темпами, какими хотелось бы, поэтому сейчас ослаблять правила было бы неправильно. Если поспешить, не исключено, что потом придется закрывать страну снова.

Яак Ааб также подчеркнул, что, несмотря на коронакризис, у правительства много и другой работы. Что касается эпидемиологической ситуации, то научный совет пока не рекомендовал смягчать ограничения и посоветовал вернуться к обсуждению на следующей неделе. ”Во вторник состоится основательное обсуждение. Скорее всего, будут приняты и конкретные решения. В любом случае смягчение будет происходит поэтапно”, — сообщил министр.

Новость дополняется.

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Как стало известно ранее, за сутки прибавилось 572 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 653,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.

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