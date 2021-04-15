15.04.2021, 11:55
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры рассказывают о новых решениях и ситуации с COVID-19
синхронный перевод на русский язык!
Сегодня в 12 часов правительство Эстонии дает традиционную пресс-конференцию, на которой министры расскажут о своих новых решениях и ситуации с коронавирусом в стране.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк.
Смотрите конференцию с синхронным переводом на русский язык!
Как стало известно ранее, за сутки прибавилось 572 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 653,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.
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