ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Министры рассказывают о новых решениях и ситуации с COVID-19

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк.

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Как стало известно ранее, за сутки прибавилось 572 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 653,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.

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