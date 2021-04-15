Осторожно: наибольшее количество нарушений, связанных с финансовой рекламой, было обнаружено в Facebook

Всего департамент выявил нарушения Закона о рекламе в отношении пяти поставщиков финансовых услуг в ходе 11 надзорных мероприятий. В то же время не было выявлено нарушений на страницах .com, и нашлось только одно нарушение в разделе «журналы» поисковой системы www.neti.ee. Таким образом, можно сказать, что в случае рекламы финансовых услуг основные нарушения Закона о рекламе имели место в рекламной библиотеке Facebook Ad Library, поскольку там нарушения были выявлены в 10 случаях. В библиотеке объявлений Facebook содержится реклама, отображаемая во всех приложениях и сервисах Facebook, включая рекламу, опубликованную в Instagram .

Деятельность по мониторингу проводилась департаментом в разделах «газеты» и «журналы» поисковой системы www.neti.ee, в рекламной библиотеке Facebook Ad Library и на случайно выбранных страницах .com. Чтобы получить полное представление о том, что происходит на рынке, операции по мониторингу проводились ежедневно (включая выходные) и в разное время.

С середины января до середины февраля сотрудники коммерческой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, проверявшие соответствие рекламы положениям Закона о рекламе, провели в общей сложности 33 надзорных мероприятия в отношении 13 поставщиков финансовых услуг. «Цель надзорного проекта заключалась в том, чтобы получить представление о том, какие требования были нарушены в рекламе финансовых услуг, и проинформировать участников рынка о выявленных нарушениях», - прокомментировала Мари-Лийс Аас, юрист коммерческой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. «Потребители считаются более слабой стороной в договорных отношениях, и поэтому Закон о рекламе налагает довольно жесткие ограничения на рекламу потребительских кредитов. Целью соответствующего постановления было уменьшить количество спонтанных решений о займах, без вникания в условия ссуды. Таким образом, при нарушении требований, предусмотренных в Законе о рекламе, существует риск того, что потребитель примет необдуманное решение по кредиту, что может привести к затруднениям с оплатой и невозможности погасить ссуду», добавила она.

Проект мониторинга, проведенный Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора, показывает, что, хотя требования, применимые к рекламе финансовых услуг, остаются неизменными в течение многих лет, участники рынка часто нарушают Закон о рекламе. Департамент направил напоминания всем 13 поставщикам финансовых услуг, в которых обратил внимание на выявленные нарушения с просьбой не нарушать требования, вытекающие из Закона о рекламе, в своей будущей деятельности. В случае повторения нарушений Департамент защиты прав потребителей и технического надзора как надзорный орган принимает решение о форме дальнейших разбирательств в зависимости от обстоятельств конкретного нарушения.

Согласно Регистру экономической деятельности, в Эстонии зарегистрирован 1241 поставщик финансовых услуг, которые должны соблюдать требования, применимые к рекламе финансовых услуг.

Ниже приведены основные требования к рекламе финансовых услуг (включая потребительские кредиты), в отношении которых участники рынка часто ошибаются:

1. Приглашение ознакомиться с условиями обслуживания и при необходимости проконсультироваться со специалистом

Вся реклама финансовых услуг должна включать приглашение ознакомиться с условиями и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом.

2. Информация, отображаемая в рекламе финансовых услуг, должна быть заметной и разборчивой.

Информация, отображаемая в рекламе финансовых услуг, должна быть заметной, а соответствующие призывы и примеры должны быть представлены пропорционально рекламе в целом, в разумном формате и шрифте и с достаточной продолжительностью, чтобы потребители могли воспринимать и читать такие призывы.

3. В объявлениях о потребительском кредите может отображаться только определенная информация.

Реклама потребительских кредитов может содержать только определенную информацию, если ее цель - предоставить потребителям важную информацию без каких-либо других формулировок. Несмотря на то, что последняя редакция Закона о рекламе действует более пяти лет, наибольшее количество нарушений происходит при публикации рекламы потребительских кредитов, то есть в том факте, что реклама потребительских кредитов содержит запрещенные рекламные фразы.

4. Реклама потребительского кредита не должна приводить потребителя к необдуманным решениям.

В дополнение к тому факту, что в рекламе потребительских кредитов может отображаться только определенная информация, все элементы рекламы (включая фон, дизайн, звуковые и другие эффекты) должны быть представлены ответственным и сбалансированным образом. Таким образом, реклама потребительских кредитов не должна побуждать потребителей к принятию необдуманных кредитных решений.