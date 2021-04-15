Трава горит: в апреле спасатели уже тушили 156 пожаров на открытой местности
”Из-за тёплой весенней погоды земля стала сухой. Прошлогодняя трава уже высохла и ещё не сгнила, а новая трава только начинает всходить. Поэтому природа сейчас очень огнеопасная и разводя костёр нужно быть предельно осторожным”, — сказал ответственный дежурный Спасательного департамента Меэлис Меси.
На этой неделе спасатели тушили 56 возгораний из-за сухой травы, и с каждым днём работы всё больше. Чем суше природа, тем обширнее пожары.
”Чаще всего сухая прошлогодняя трава загорается из-за беспечного разведения костра, но также были случаи, когда дети играли со спичками и создали тем самым опасную ситуацию”, — сказал Меси и добавил, что большой пожар может разгореться из-за одной искры от костра. Поэтому так важно хорошо подготовить место для костра и придерживаться правил пожарной безопасности.
”Место вокруг костра следует отчистить от легковоспламеняемых материалов. Конечно, около будущего костра нужно убрать сухую траву. Около места разведения костра нужно иметь при себе первоочередные средства для тушения огня, чтобы при необходимости потушить пламя, которое может выйти из-под контроля. Для этого хорошо подойдёт, например, ведро с водой. Стоит помнить и то, что костёр нельзя оставлять без присмотра, так как для того, чтобы случилось несчастье, может хватить всего пары секунд”, — напомнил Меси всем, кто собирается в саду или в походе разводить костёр. Также стоит помнить, что огонь можно разводить только при безветренной погоде. Пал сухой прошлогодней травы запрещён круглогодично.
На предстоящих выходных государственная метеослужба прогнозирует тёплую и сухую погоду. Из-за сухой погоды большей части страны присвоена высокая степень пожароопасности, из-за чего нужно быть особенно внимательным с открытым огнём. Об опасностях, связанных с огнём, стоит рассказать и детям.
Весной и летом спасатели проводят контрольные рейды, чтобы сократить количество пожаров в лесах и на открытой местности. Спасатели разъясняют людям правила пожарной безопасности, если видят, что костёр был разведён небезопасно, а также при необходимости тушат его.
Памятка безопасного разведения костра:
· Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.
· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
· В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
· В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.
· Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
· Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов.
· Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
· Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.
Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1247 или здесь.