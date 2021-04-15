Рийгикогу принял Закон о дополнительном государственном бюджете на 641 млн евро

Пакет мер включает в себя средства для выплат пособий по зарплате в тех отраслях экономики, которые столкнулись с сокращением объемов работы из-за ограничений; средства для продолжения выплат по больничному начиная со второго дня; дополнительные средства для поддержания психического здоровья, социального обеспечения и реабилитации; дополнительные средства на лекарства, вакцинацию, кризисное управление, а также меры помощи сектору туризма, организации культуры и творческим людям.

Также, 117 миллионов евро из средств дополнительного бюджета будут направлены на выплату компенсаций лицам, приостановившим выплаты во вторую ступень пенсионного страхования. Эти расходы не были учтены в государственном бюджете на 2021 год.

За принятие инициированного правительством Закона о дополнительном государственном бюджете на 2021 год (357 SE) проголосовали 73 депутата Рийгикогу, против — девять.