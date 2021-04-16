Лутсар: вакцина сделана не для того, чтобы люди могли отдыхать на Корфу или ходить в ночные клубы(13)
”Очень хорошо защищают [вакцины]. Бывали случаи, что в семье есть вакцинированный медработник и заболевает кто-то из членов семьи, а он сам не заражается, либо болеет с очень легкими симптомами. Насколько мне известно, был лишь один случай, когда вакцинированный человек с тяжелыми симптомами попал в больницу”.
На вопрос о том, не следовало бы в Ида-Вирумаа (как в одном из самых эпидемиологически опасных регионов) прививать всех, кто этого хочет, Лутсар ответила, что пока все-таки приоритетом должна оставаться вакцинация пожилых людей и тех, кто входит в группу риска. ”Вакцинация прежде всего помогает избежать тяжелого течения болезни и госпитализации. Вероятно, и заражения остальных, хоть и не полностью. Так что если мы вакцинируем молодых людей, это не будет означать, что они не передадут вирус дальше. Если мы хотим, чтобы в больницы попадало меньше людей и меньше умирало, то мы должны вакцинировать пожилых, которое больше всего рискуют получить тяжелое течение болезни. Вакцина сделана не для того, чтобы люди могли ездить отдыхать на Корфу или ходить в ночные клубы. Вакцина сделана для того, чтобы избежать смерти и тяжелого течения болезни и постковидного синдрома ( long-COVID). И с этим вакцина хорошо справляется”.
При этом профессор признала, что против некоторых новых штаммов защита может быть не такой сильной, но производители уже работают над соответствующими вакцинами. ”Moderna уже изготовила новую вакцину и уже тестирует ее. Вероятно, британский штамм подвержен влиянию нынешних вакцин. Проблема скорее в южноафриканском штамме, для борьбы с которым и предназначена новая вакцина Moderna. В Эстонии южноафриканского штамма пока мало, но случаи постоянно завозятся и пока неизвестно, какой штамм будет в итоге превалировать”, — пояснила Лутсар.
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