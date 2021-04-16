Лутсар: вакцина сделана не для того, чтобы люди могли отдыхать на Корфу или ходить в ночные клубы

”Очень хорошо защищают [вакцины]. Бывали случаи, что в семье есть вакцинированный медработник и заболевает кто-то из членов семьи, а он сам не заражается, либо болеет с очень легкими симптомами. Насколько мне известно, был лишь один случай, когда вакцинированный человек с тяжелыми симптомами попал в больницу”.

На вопрос о том, не следовало бы в Ида-Вирумаа (как в одном из самых эпидемиологически опасных регионов) прививать всех, кто этого хочет, Лутсар ответила, что пока все-таки приоритетом должна оставаться вакцинация пожилых людей и тех, кто входит в группу риска. ”Вакцинация прежде всего помогает избежать тяжелого течения болезни и госпитализации. Вероятно, и заражения остальных, хоть и не полностью. Так что если мы вакцинируем молодых людей, это не будет означать, что они не передадут вирус дальше. Если мы хотим, чтобы в больницы попадало меньше людей и меньше умирало, то мы должны вакцинировать пожилых, которое больше всего рискуют получить тяжелое течение болезни. Вакцина сделана не для того, чтобы люди могли ездить отдыхать на Корфу или ходить в ночные клубы. Вакцина сделана для того, чтобы избежать смерти и тяжелого течения болезни и постковидного синдрома ( long-COVID). И с этим вакцина хорошо справляется”.