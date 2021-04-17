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17.04.2021, 12:00

Читатель: еще в 2020 году обещали сделать дорогу, но ничего не происходит!

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+комментарий управы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Karli Saul
Крайне популярный участок дороги от Сыле до пляжа Штромка до сих пор ждет своего часа.

"Бульвар Кольде давно не ремонтировали. Особенно на участке от Сыле до пляжа Штромка. Тысячи машин ежедневно передвигаются по этой дороге. А летом там и вовсе негде оставить машину, так как любителей моря и леса в этом районе много. Многих смущает состояние дороги — она неровная и с пробоинами. Управа Пыхья-Таллинна уже давно обещает отремонтировать бульвар. Логично было бы этим заняться уже сейчас, чтобы к лету улица была готова", — написал в редакцию RusDelfi Дмитрий.

Но к середине апреля ни начала ремонтных работ ни четкого плана нет. "Ремонт Кольде должен начаться в этом году, но пока точные даты не известны", — ответили в управе на вопрос RusDelfi о сроках.

"Проект реконструкции бульвара Кольде сейчас на стадии рассмотрения разрешения на строительство. Также до организации государственной закупки на строительные работы проект будет представлен местным жителям. Потом будет организован тендер, и к работам планируется приступить во второй половине этого года", — обещают в управе Пыхья-Таллинна.

Если вы попали в схожую ситуацию, не стесняйтесь рассказать ее нам по мэйлу rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я — журналист".

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