Лебеди умирают: на эстонских пляжах обнаружили более 400 мертвых птиц

Первые сообщения о мертвых птицах начали поступать 12 февраля. Начиная с февраля поступило коло 700 звонков об обнаруженных мертвыми диких и водоплавающих птицах.

В итоге с пляжей собрали более 400 мертвых птиц. Звонков было больше, чем сообщений, так как в городах об одной и той же мертвой птице сообщали сразу несколько людей.

Сельскохозяйственный и пищевой департамент собирает все мертвых птиц и уничтожает их, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа.

Что же дальше — неужели птичий грипп уничтожит в Эстонии всех лебедей? Руководитель Эстонского общества орнитологии Каарел Выханду говорит, что в последнее время популяция лебедей-шипунов и лебедей-кликунов в Эстонии возрастала.

Из-за птичьего гриппа, в основном, в этом году погибли лебеди-шипуны. По словам орнитолога, птичий грипп опаснее всего для домашних птиц, которых необходимо тут же умертвить для предотвращения распространения болезни.

Птичий грипп — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов — от легкой формы заболевания, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако имеются случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь. В большинстве случаев заболевшие люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом. Тем не менее, существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою передаваемость от человека к человеку, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа, сообщает Всемирная организация здравоохранения.