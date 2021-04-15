Депутат от ERKE обвинила полицейского в агрессии и хамстве. Департамент: он просто не знал о наличии спецправил

”Он подошел к моей машине в тот момент, когда я опустила окно со стороны водителя, чтобы при помощи пропуска открыть въезд на территорию Рийгикогу. Безымянный мужчина в маске сказал мне, что я нарушила правила дорожного движения и потребовал предоставить личные данные. Подчеркиваю, делал он это в тот момент, когда рабочее удостоверение находилось у меня в руках и я начала проводить его, чтобы открыть въезд во двор Рийгикогу”, — написала Кинго.

”Его словесное поведение в отношении меня было агрессивное, хамское и высокомерное. Я нисколько не преувеличиваю. По какой-то причине представитель спецслужб из двух находившихся в тот момент на месте машин выбрал именно мою в качестве объекта для необоснованной спеси и агрессии. ”

По словам руководителя службы операций кризисного штаба Пыхьяской префектуры Кайдо Сарнийта, вчера утром на Тоомпеа полицейский провел беседу с несколькими водителями, приехавшими к Рийгикогу, и указал на находящийся в десяти метрах знак обязательного направления движения. ”К сожалению, он не знал, что при наличии разрешения госканцелярии можно уклониться от исполнения требования знака, — говорит Саарнийт. — Полицейский поговорил в общей сложностью с пятью водителями и, к сожалению, с последним возникла словесная перепалка”.

Вчера на инфочасе Керт Кинго отметила, что министр внутренних дел Кристиан Яани позвонил ей и принес извинения за инцидент.

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