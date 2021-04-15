Департамент здоровья: за сутки прибавилось 572 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 305 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 248 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 82, в Ляэне-Вирумаа — 28, в Вильяндимаа — 27, в Пярнумаа — 26, в Тартумаа — 16 и в Рапламаа — 15 новых положительных тестов. В Пылвамаа прибавилось 11, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляэнемаа — по 10, в Вырумаа — восемь, на Хийумаа, Сааремаа и в Валгамаа — по два новых случая заражения. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 653,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.

За сутки в больницах открыли 44 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 506 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 395 человек (78%).

За сутки ввели 7 231 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 268 428 людям, из которых 77 719 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 53%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа, Йыгевамаа и на Сааремаа.

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