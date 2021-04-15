86-летняя женщина за рулем автомобиля сбила велосипедиста и скрылась с места происшествия

В 17:28 на 59 километре шоссе Харью-Ристи-Ригулди-Вонткюла произошло ДТП, где 27-летнюю женщину сбил 34-летний мужчина на Škoda Octavia и ее зажало между автомобилем и его прицепом. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:34 поступило сообщение о ДТП на улице Ахтри в Таллинне, где около остановки "Сиймеони" в автобусе Solaris упала 66-летняя женщина. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:35 произошло ДТП на перекрестке Пирита теэ и Нарвского шоссе в Таллинне, где 48-летний мужчина на грузовике MAN врезался в легковой автомобиль Volkswagen Jetta, которым управляла 22-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 13:58 произошло ДТП на 11 километре шоссе Тарту-Вярска в волости Камтре Тартуского уезда. 86-летняя женщина на Mazda 6 сбила 42-летнего велосипедиста. Мужчину доставили в Клинику Тартуского университета. Водитель скрылась с места преступления, но ее потом задержала полиция

В 16:56 произошло ДТП около Кивисилла, 4 в Таллинне, где столкнулись два велосипедиста: 23-летний мужчина врезался в 23-летнюю женщину. В результате столкновения женщина упала, ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 19:28 произошел инцидент в Кейла по адресу Кесквяльяк, 12. 13-летний мальчик упал с велосипеда, на нем не было шлема. Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.