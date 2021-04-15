Госэкзамены в этом году будут добровольными(4)
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, то, что условия окончания гимназии — это шаг навстречу гимназистам, которым уже в течение второго учебного года пришлось учится в условиях кризиса. ”Изменение даст выпускникам возможность с учетом обстоятельств самостоятельно принять взвешенное решение. Мы приложили все усилия для того, чтобы процесс сдачи экзаменов был максимально безопасным. Поэтому призываю учеников все же сдавать экзамены. Помимо основных дат экзаменов мы также предложим две дополнительные даты. Все желающие смогут сдать экзамены также в последующие годы”.
Выпускники могут сдать госэкзамены по эстонскому языку, эстонскому как второму языку, математике, английскому языку, а также международный экзамен по иностранному языку.
Сдача экзаменов не связана с окончанием гимназии. Большая часть экзаменов состоится в запланированные даты, с соблюдением всех мер безопасности, направленных на предотвращение распространения вируса. На несколько дней позже состоятся госэкзамен по английскому языке и дополнительный экзамен по математике, для того чтобы избежать наложения дат и обеспечить достаточный временной промежуток между датами основного и дополнительного экзаменов.
У тех учеников, кто не сможет прийти на экзамен в основное время, будет возможность сдать дополнительный экзамен. В этом году будет предложена и вторая дата дополнительного экзамена, таким образом по каждому предмету госэкзамен можно будет сдать в три разных дня. Экзамены могут сдать все учащиеся, зарегистрировавшиеся на экзамены к 20 января. Для того, чтобы сдать экзамен в дополнительное время, ученику следует подать заявление Департаменту по делам образования и молодежи в течение трех рабочих дней после даты проведения основного экзамена.
Для того, чтобы закончить основную школу, ученик должен принять участие во всех предусмотренных экзаменах, однако в этом учебном году результаты выпускных экзаменов не повлияют на решение об окончании школы. Результаты экзаменов будут внесены в аттестаты в виде процентов от максимально возможного результата.
Для того, чтобы закончить школу, годовые оценки учеников основной школы и оценки за школьную ступень учеников гимназии должны быть как минимум ”удовлетворительно” или ”зачет”. Учебное исследование, практическая работа и школьный экзамен не являются государственным требованием для окончания школы. Школьный педсовет имеет право самостоятельно оценить, является ли сдача этих работ возможной в связи с обусловленной коронавирусом ситуацией. В случае, если школа сочтет, что это не является возможным, учащийся не обязан сдавать учебное исследование, практическую работу или школьный экзамен.
В этом учебном году при оценивании в основных школах и гимназиях можно использовать словесные, описательные оценки, у которых отсутствует цифровой эквивалент и который не требуется переводить в цифровую шкалу оценивания.