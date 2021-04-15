Госэкзамены в этом году будут добровольными

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, то, что условия окончания гимназии — это шаг навстречу гимназистам, которым уже в течение второго учебного года пришлось учится в условиях кризиса. ”Изменение даст выпускникам возможность с учетом обстоятельств самостоятельно принять взвешенное решение. Мы приложили все усилия для того, чтобы процесс сдачи экзаменов был максимально безопасным. Поэтому призываю учеников все же сдавать экзамены. Помимо основных дат экзаменов мы также предложим две дополнительные даты. Все желающие смогут сдать экзамены также в последующие годы”.

Выпускники могут сдать госэкзамены по эстонскому языку, эстонскому как второму языку, математике, английскому языку, а также международный экзамен по иностранному языку.

Сдача экзаменов не связана с окончанием гимназии. Большая часть экзаменов состоится в запланированные даты, с соблюдением всех мер безопасности, направленных на предотвращение распространения вируса. На несколько дней позже состоятся госэкзамен по английскому языке и дополнительный экзамен по математике, для того чтобы избежать наложения дат и обеспечить достаточный временной промежуток между датами основного и дополнительного экзаменов.

У тех учеников, кто не сможет прийти на экзамен в основное время, будет возможность сдать дополнительный экзамен. В этом году будет предложена и вторая дата дополнительного экзамена, таким образом по каждому предмету госэкзамен можно будет сдать в три разных дня. Экзамены могут сдать все учащиеся, зарегистрировавшиеся на экзамены к 20 января. Для того, чтобы сдать экзамен в дополнительное время, ученику следует подать заявление Департаменту по делам образования и молодежи в течение трех рабочих дней после даты проведения основного экзамена.