Поступившую вчера в Эстонию вакцину Janssen пока использовать не будут из-за сообщений о тромбозе

Ожидается, что новые рекомендации появятся на следующей неделе.

На настоящий момент Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ведет проверку в связи с сообщениями о тромбоэмболических осложнениях у людей, получивших данную вакцину.

Сам производитель также рекомендовал сохранить уже полученные дозы до получения рекомендаций агенства.

Министерство социальных дел Эстонии при принятии решений исходит из рекомендаций экспертной комиссии по иммунопрофилактике. Вчера вечером на заседании эксперты обсудили сложившуюся ситуацию.

Как сообщила Delfi член комиссии Ирья Лутсар, было решено, что вакцину Janssen в настоящее время в Эстонии использовать нецелесообразно. Пока неизвестно, какие конкретные рекомендации даст агенство. По словам Лутсар, решение ожидается в следующий четверг. ”Сам Janssen также рекомендовал не использовать вакцину до того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам проведет расследование и не озвучит свою позицию. Будем придерживаться этого”.

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